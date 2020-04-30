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القوات المسلحة الليبية: لا يوجد متغيرات في الوضع الحالي وتضحياتنا لن تذهب سدى.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:55 ص
الناطق باسم القوات
الناطق باسم القوات المسلحة الليبية
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اسراء صبري
قال أحمد المسماري، الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، إن القائد العام للقوات المسلحة أكد علي أن التضحيات التى قدمتها القوات المسلحة وجنودها لن تذهب سدى، ولذلك يجب بلوغ الهدف الاسمي للحرب، وهو التخلص من الارهاب وتفكيك الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلي جمع السلاح الغير شرعي وتنفيذ القانون.

وأضاف أحمد المسماري، خلال المؤتمرالصحفي المذاع علي قناة "اكسترا نيوز"، أن ليس هناك كثير من المتغيرات في الموقف العام في ليبيا، لافتا إلي أن المناطق العسكرية الليبية من الشرق إلي الغرب والجنوب تعمل بشكل طبيعي تماما.

وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، أن كل المناطق العسكرية في ليبيا مستنفرة تماما، وذلك لمواجهة الإرهاب وتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يخص الموقف الخاص، أفاد "المسماري" أن هناك هدوء وترقب منذ أيام فى شرق مصراتة، وتابع أن الرشقات المدفعية اليومية خفت وستقل احتراما للشهر المبارك.
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