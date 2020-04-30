بتكلفة 19 مليون جنيه.. محافظ الغربية يفتتح مشروعًا للصرف الصحي بقرية منشأة عبدالله

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوصيل خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، وتحسين أحوال المواطنين البيئية والمعيشية .





وقال محافظ الغربية، إنه في إطار المرحلة الثانية من المشروع، تم افتتاح محطة رفع صرف صحي لخدمة أهالي قرية منشأة عبدالله بمركز السنطة، بتكلفة 19 مليون جنيه، بحضور رئيس مركز ومدينة السنطة.





من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عطا ، نائب محافظ الغربية ، أن افتتاح المحطة، يأتي ضمن مشروعات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى، والبنك الآسيوي للاستثمار .



