هو إحنا في حضانة.. محمد هنيدي: لم أنتقد محمد عادل إمام

نشر محمد هنيدي، تغريدة متداولة عبر مواقع السوشيال ميديا منسوبة إليه وهو يعلق على صورة محمد إمام أثناء إمساكه بسلاح آلي من كواليس مسلسل الاختيار.









وكتب محمد هنيدي عبر "تويتر"، "‏التويتة دي مضروبة واكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام انا ماقلتش الكلام ده يبقى محمد إمام برده ماقلش الا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه".









وأضاف "هنيدي"، "وبعدين ايه يا قصير يا مكار دي .. حتى لو التويتة مضروبة .. هو احنا في حضانه يا امام؟ شوية وهتقولي يا سنووايت".









وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وكان منها "‏‎الفيس بوك قايم علي تويتات مضروبة ليك انت وشيخ الازهر" و" ‏‎للأسف فى صفحات كتيرة جدا بتعمل الكلام ده ، بتنسب للفنانين كلام بيسئ ليهم" و" ‏‎أنت أكتر واحد بشوف له تويتات مضروبة يا فنان، وما حدش بيتعب نفسه يدخل على الأكونت بتاعك يتأكد".









وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 ايام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها ابو عوف.



