وزير التعليم: اختبار أكثر من 1.2 مليون طالب حتى 20 مايو المقبل.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة التخلف عن أي امتحانات ثابتة على مدار السنوات الماضية وليس لها علاقة بمنظومة التعلم الجديدة، مضيفا "المتخلف عن الامتحانات سوف يشارك في الدور الثاني".









وأكد طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "من ثبت قيامهم بالغش؛ سوف يتم نقلهم إلى الدور الثاني".









وتابع طارق شوقي " 584 ألف طالب امتحنوا في اختبارات الصف الأول الثانوي اليوم بشكل إلكتروني، وذلك يظهر مدى التقدم في إدارة المنظومة".









وأكمل طارق شوقي " حتى 20 مايو المقبل سيتم اختبار أكثر من 1.2 مليون طالب رغم الظروف الاستثنائية"، مضيفًا "تمكنا من توفير بنية تحتية جيدة لتطبيق التعليم الإلكتروني عن بُعد".









ولفت طارق شوقي إلى أن "هناك تطورا حقيقيا في نوع الأسئلة، وتم التدريب على تلك النوعية من الأسئلة مسبقًا لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وتلك الأسئلة تقيس مهارات الفهم".



