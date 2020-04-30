ومن الحب ما قتل.. عجوز مصاب بكورونا يتوفى بعد زوجته بـ 5 ساعات فقط

كما يقولون "من الحب ما قتل".. اختار عجوز بريطاني الموت البطيء حلًا بدلًا من العيش من دون زوجته التي ماتت جراء إصابتها بجلطة دماغية، وكما عاش معها أكثر من 70 عامًا، لحق بها بعد ساعات.









رفض العجوز «بيل دارتنال» البالغ 90 عامًا وضع جهاز الأكسجين لمعالجة فيروس مرض كوفيد-19 الناجم عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما علم بموت زوجته ماري البالغة 81 عامًا.









في قصة حب انتهت بمعجزة أشبه بالمأساة، عاش الزوجان من ساوثامبتون معًا منذ الخمسينيات، وتُوفيا في اليوم نفسه بفارق 5 ساعات فقط وفقًا لصحيفة "مترو".









فبعد إصابتها بالمرض في الأسبوع الماضي، تم نقل العجوز بيل إلى مستشفى ساوثهامبتون العام حيث تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا.









بعد ذلك بأيام أصيبت زوجته بجلطة دماغية ودخلت إلى المستشفى نفسه، لكنها لم تستطع النجاة وتُوفيت، ثم تُوفي زوجها بعد 5 ساعات فقط من علمه بموتها، فلم يستطع العيش من دونها.



