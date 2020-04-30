البحر الأحمر تستقبل 2455 مصريا عائدا من الخارج.. تفاصيل

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن آخر طائرة لعودة المصريين من الخارج ستكون فى منتصف مايو، وأن محافظة البحر الأحمر استقبلت 2455 مصريًا عائدًا من الخارج بفنادق مرسى علم.









وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تمت استضافة المصريين العائدين أمس من ميناء ضبا مجانا لمدة 14 يوما بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بالمدينة الجامعية بالغردقة.









وأشار المحافظ، إلى أنه وضع بنفسه خطة استقبال المصريين العالقين القادمين من السعودية، حيث وفرت المحافظة عددًا من الأتوبيسات لنقلهم مجانًا وبشكل سريع إلى بيوت الطلبة المغتربين التابعة لجامعة جنوب الوادى (المدينة الجامعية) بمدينة الغردقة لقضاء 14 يومًا في الحجر الصحي.









وكان ذلك وفقًا للخطة الشاملة للدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه كلف مديرية التضامن بتوفير الطعام والشراب وتسليمه يوميًا للعائدين مجانًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة لأبنائها العائدين من الخارج.









وألمح محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمدينة الغردقة، لافتًا إلى أنه قام بزيارة المدينة بنفسه للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.









وتابع "مجموعات من أطباء الحجر الصحي كانوا في استقبال المصريين العائدين من السعودية، وقاموا بتوقيع الكشف الطبي على العائدين فور وصولهم ميناء سفاجا، وكذلك تعقيم وتطهير متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية".