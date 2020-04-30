AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

البحر الأحمر تستقبل 2455 مصريا عائدا من الخارج.. تفاصيل

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:22 ص
العائدين من الخارج
العائدين من الخارج
Advertisements
إبراهيم جادالله
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن آخر طائرة لعودة المصريين من الخارج ستكون فى منتصف مايو، وأن محافظة البحر الأحمر استقبلت 2455 مصريًا عائدًا من الخارج بفنادق مرسى علم.


وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تمت استضافة المصريين العائدين أمس من ميناء ضبا مجانا لمدة 14 يوما بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بالمدينة الجامعية بالغردقة.


وأشار المحافظ، إلى أنه وضع بنفسه خطة استقبال المصريين العالقين القادمين من السعودية، حيث وفرت المحافظة عددًا من الأتوبيسات لنقلهم مجانًا وبشكل سريع إلى بيوت الطلبة المغتربين التابعة لجامعة جنوب الوادى (المدينة الجامعية) بمدينة الغردقة لقضاء 14 يومًا في الحجر الصحي. 


وكان ذلك وفقًا للخطة الشاملة للدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه كلف مديرية التضامن بتوفير الطعام والشراب وتسليمه يوميًا للعائدين مجانًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة لأبنائها العائدين من الخارج. 


وألمح محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمدينة الغردقة، لافتًا إلى أنه قام بزيارة المدينة بنفسه للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية. 


وتابع "مجموعات من أطباء الحجر الصحي كانوا في استقبال المصريين العائدين من السعودية، وقاموا بتوقيع الكشف الطبي على العائدين فور وصولهم ميناء سفاجا، وكذلك تعقيم وتطهير متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتوبيسات لنقل 323 عائدا من أمريكا.. وفنادق 5 نجوم مجانا بمرسى علم

وصول 299 مصريًا عالقًا قادمين من الرياض إلى فندق الحجر الصحي فى مرسى علم.. صور

وزارة النقل تستقبل المصريين العالقين بالسعودية بعدد من الإجراءات الاحترازية ..فيديو وصور

تخصيص المدينة الجامعية في الغردقة لعزل العائدين من السعودية

توفير أتوبيسات وإقامة مجانية لهم بالغردقة .. محافظ البحر الأحمر يستقبل 150 عائدًا من السعودية

لحظة عودة 150 من العالقين المصريين بالسعودية إلى ميناء سفاجا.. وأحمد موسى يصفق

ترشيحاتنا

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا عائدين من السعودية.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد محمد صلاح.. ومشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال

حكم جماع الزوجة في رمضان .. الأزهر: 15 حقيقة عنه وتفاصيل لا يعرفها الكثيرون

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر وماركة سلسلة ياسمين صبري فى أحدث ظهور لها

ملك بدوي تعتذر عن الظهور في لعبة النسيان

ومن الحب ما قتل.. عجوز مصاب بكورونا يتوفى بعد زوجته بـ 5 ساعات فقط

علي جمعة يوضح حقيقة دفن سيدنا «يعقوب» و«يوسف» في مصر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

أغلى من لامبورجيني.. أصغر سيارة في العالم سعرها 420 ألف دولار.. تعرف على السبب

«المصر» العماني.. حكاية وراءها تفرد وأناقة رجال السلطنة