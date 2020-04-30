وزير التعليم عن طلاب اتفقوا على الغش عبر فيسبوك: الجروب فيه 90 ألفاً

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على قيام مجموعة من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على عمل جروب واتس اب لنشر حلول الإمتحانات عليه.





وقال طارق شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" أمامنا قضية التعليم والتربية والأخلاق والمباديء ".





وأضاف طارق شوقي :" الطلاب لم يتعلموا شيئا بنظام التعليم القديم، وهناك مفهوم راسخ بـ تجميع درجات فقط دون فهم المادة العلمية ".





وتابع طارق شوقي:" الجروب ده فيه 90 ألف طالب والغش عيني عينك"، مضيفا:" الامتحانات إلكترونية وكتاب مفتوح وفي المنزل ولا يوجد أسهل من ذلك ".





وأكمل طارق شوقي: "سيتم الإعلان عن تفاصيل تقديم المشروعات البحثية يوم السبت المقبل".



