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مرأة

مرض و ليس وصمة عار.. سبب زيادة حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر

الخميس 30/أبريل/2020 - 08:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر هانئ
ينتشر فيروس كورونا  وينتقل بين البشر عن طريق ملامسة الأسطح والتقارب بين الأشخاص، وعلى ما يبدو أن فيروس كورونا المستجد لن يتوقف عن الانتشار والتفشي في العالم حتى ظهوراللقاح الذى يقضى على هذا الوباء.

ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد فى بلدان العالم يخشي الكثير من الأشخاص عن الإفصاح و عدم اتباع التعليمات و الإجراءات اللازمة لمجرد اعتقادهم بأن فيروس كورونا  وصمة عار لصاحب المرض.

وقال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن "الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليس عيبا ولا وصمة عار"، مؤكدا أنه في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الشعور بتكسير فى البدن أو أى نوع من أعراض فيروس كورونا لابد من الاتصال بـالخط الساخن 105.

وأضاف "الناظر"، خلال حواره فى إحد البرامج التلفزيونية ، أن أغلب من انتقلوا إلى مستشفى الحميات مصابون بفيروس كورونا وتوفوا كان السبب أن حالاتهم متأخرة ومتدهورة.
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