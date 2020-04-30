خلافات مع والدها.. انتحار ربة منزل فى ملوي بالمنيا.. تفاصيل

أنهت ربة منزل بقرية المغاربة بمركز ملوى جنوب المنيا، حياتها منتحرة عقب وقوع مشاجرة مع والدها، فأقدمت على تناول قرص غلة أودي بحياتها على الفور.













تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم، مدير مستشفى ملوى العام، بوصول ربة منزل في العقد الثاني من عمرها جثة هامدة متأثرة بالتسمم الحاد.













وبالفحص وتحريات البحث الجنائي تحت إشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، تبين مصرع ربة منزل "تدعي س.ا"، 20 سنة، مقيم بقرية المغاربة؛ إثر تناولها قرص غلة سام أودي بحياتها على الفور عقب وقوع مشاجرة مع والدها مما أثار حفيظتها أقدمت علي الانتحار.













وتحرر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، ولا توجد شبهة جنائية.