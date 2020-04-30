حمادة صدقي يعلن موقف الأهلي النهائي بخصوص انضمام نجم الأحمر لسموحة ..فيديو

أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، أن هناك اتفاقا شبه نهائي بين ناديه والأهلي بشأن عودة محمد عبد المنعم نجم الفريق المعار من المارد الأحمر.
وأضاف حمادة صدقي، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "أون تايم سبورت"، أن ربنيه فايلر المدير الفني للأهلي كان يرفض بشدة إعارة محمد عبد المنعم، ووافق بشرط أن لا تزيد المدة على 6 أشهر.
وتابع حمادة صدقي أن محمد عبد المنعم لاعب مميز وملتزم، مؤكدا أن سموحة كان يرغب في ضمه لمدة عام ونصف، ولكن الأهلي فضّل أن تكون المدة 6 أشهر فقط.
وعن صلاح محسن لاعب الأهلي المعار لـ سموحة، فأكد أنه لم يفتح أي من مسئولي الأهلي الملف مع سموحة بشأن عودة اللاعب أو رحيله بشكل نهائي.