خبيرة اقتصادية: قرض البنك الدولي لمواجهة كورونا لن يؤثر على المواطن..فيديو

قالت سهر الدماطى، الخبيرة الاقتصادية، إن مصر لديها نوعان من القروض من جانب البنك الدولي، أولهما قرض اداة التمويل السريع، متابعة أن القرض عبارة عن حزمة تمويلية بدون أي شروط أو أموال، وهى قروض تتاح للدول، أما القرض الثانى فهو يتكون من شرائح تصرف علي دفعات لمدة عام.
وأضافت سهر الدماطى، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج"مساء DMC"، أن مصر حصلت على تلك القروض نتيجة تأثرها بفيروس كورونا مثلها مثل دول العالم، لافتة إلي وجود قطاعات اقتصادية ضخمة تأثرت بفيروس كورونا مثل السياحة والطيران، فبالتالي احتاجت تلك القطاعات إلي دعم.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن هناك الكثير من الطبقات الهشة تأثرت بتوقف المصانع، بالإضافة إلي ميزان المدفوعات الذي تأثر ايضا بتلك الازمة، فبالتالي احتاجت مصر إلي تلك القروض البسيطة.
وأشارت "الدماطي"، إلي أن تلك القروض تمنح علي أساس مجموعة من القواعد والاسس منها؛ أن مصر عضو في صندوق النقد الدولي وبالتالي يتم منحها نسبة معينة، بالإضافة إلي قدرة الدولة علي سداد القرض، موضحة ان مصر دوله صاحبة اصلاح اقتصادى كبير لذلك صندوق النقد يعي تماما انها قادرة علي تسديد هذه القروض.
وأكدت أن القروض التى أخذتها مصر من صندوق النقد الدولي لن تؤثر علي المواطن بأى شكل، متابعة: احنا كونا احتياطى قوي يمكننا من مواجهة أى شيء.
وأضافت سهر الدماطى، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج"مساء DMC"، أن مصر حصلت على تلك القروض نتيجة تأثرها بفيروس كورونا مثلها مثل دول العالم، لافتة إلي وجود قطاعات اقتصادية ضخمة تأثرت بفيروس كورونا مثل السياحة والطيران، فبالتالي احتاجت تلك القطاعات إلي دعم.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن هناك الكثير من الطبقات الهشة تأثرت بتوقف المصانع، بالإضافة إلي ميزان المدفوعات الذي تأثر ايضا بتلك الازمة، فبالتالي احتاجت مصر إلي تلك القروض البسيطة.
وأشارت "الدماطي"، إلي أن تلك القروض تمنح علي أساس مجموعة من القواعد والاسس منها؛ أن مصر عضو في صندوق النقد الدولي وبالتالي يتم منحها نسبة معينة، بالإضافة إلي قدرة الدولة علي سداد القرض، موضحة ان مصر دوله صاحبة اصلاح اقتصادى كبير لذلك صندوق النقد يعي تماما انها قادرة علي تسديد هذه القروض.
وأكدت أن القروض التى أخذتها مصر من صندوق النقد الدولي لن تؤثر علي المواطن بأى شكل، متابعة: احنا كونا احتياطى قوي يمكننا من مواجهة أى شيء.