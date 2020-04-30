أكثر من 12 مليون عامل إيطالي يطلبون إعانات طارئة بسبب كورونا

طالب نحو 12.4 مليون عامل في إيطاليا بمنح وإعانات طارئة من الحكومة من خلال مرسوم "كورا إيطاليا"أو (شفاء إيطاليا)، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.





قال المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS) في تغريدة أنه تلقى ملايين الطلبات للحصول على تعويض من الاغلاق بسبب كوفيد19، بقيمة 600 يورو (652 دولارًا) لكل فرد.





وقالت الحكومة إنه بالفعل تم صرف إعانات في 17 مارس "لدعم العمال والشركات ، بهدف ألا يفقد أحد وظيفته بسبب الطوارئ".





وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني وبنك إيطاليا ، تم دفع ثلثي التعويضات ، بنحو600 يورو للعمال بحسابهم الخاص.





وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان إن هذا التعويض الذي قيمته 600 يورو تم صرفه لحوالي 5 ملايين شخص.





ووفقًا للمعهد، كانت المناطق الأكثر تأثرًا، هي لومباردي (شمال إيطاليا) ، بوليا وصقلية (جنوب إيطاليا) ، التي تلقت ما يقرب من ثلث الإعانات ، تليها إميليا رومانيا ، فينيتو (شمال إيطاليا) وكامبانيا جنوب البلاد.



