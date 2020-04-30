AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أكثر من 12 مليون عامل إيطالي يطلبون إعانات طارئة بسبب كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
طالب نحو 12.4 مليون عامل في إيطاليا بمنح وإعانات طارئة من الحكومة من خلال مرسوم "كورا إيطاليا"أو  (شفاء إيطاليا)، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن. 

قال المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INPS) في تغريدة أنه تلقى  ملايين الطلبات  للحصول على تعويض من الاغلاق بسبب كوفيد19،  بقيمة 600 يورو (652 دولارًا) لكل فرد.

وقالت الحكومة إنه بالفعل تم صرف إعانات في  17 مارس "لدعم العمال والشركات ، بهدف ألا يفقد أحد وظيفته  بسبب الطوارئ".

وفقا لدراسة أجراها  المعهد الوطني وبنك إيطاليا ، تم دفع ثلثي التعويضات ، بنحو600 يورو للعمال بحسابهم الخاص.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان إن هذا التعويض الذي قيمته 600 يورو تم صرفه لحوالي 5 ملايين شخص.

ووفقًا للمعهد، كانت المناطق الأكثر تأثرًا، هي لومباردي (شمال إيطاليا) ، بوليا وصقلية (جنوب إيطاليا) ، التي تلقت ما يقرب من ثلث الإعانات ، تليها إميليا رومانيا ، فينيتو (شمال إيطاليا) وكامبانيا جنوب البلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا تلغي مهرجان البندقية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد

إغلاق الجامعات وتأجيل مباريات.. كارثة في إيطاليا بسبب كورونا

إيطاليا تقرر إغلاق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كورونا

تصل للصفر خلال أيام.. دراسة تكشف مفاجأة حول أعداد الإصابة بـ كورونا في إيطاليا

نقيب المحامين لـ الفرعيات: لا يجوز صرف إعانات جماعية للأعضاء

قانون جديد.. ارتداء الكمامات في إيطاليا إجباري

ترشيحاتنا

يخلق من الشبه 40 .. شبيهة ليلى علوي تشعل تويتر.. شاهد

لفظ خارج من رامز جلال عن دينا الشربينى وياسمين رئيس.. والضحية تنهال عليه ضربًا

وزير التعليم عن طلاب اتفقوا على الغش عبر فيسبوك: الجروب فيه 90 ألفاً

علي جمعة يوضح حقيقة دفن سيدنا «يعقوب» و«يوسف» في مصر.. فيديو

أهم الأخبار.. أزمة رامز مجنون رسمي تشتعل.. تأجيل صرف منحة العمالة.. شبيه تركي آل الشيخ يثير الجدل

أخبار الفن.. تفاصيل عرض برنامج رامز جلال بعد وقفه.. شبيهة ليلى علوي تقلب تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائدة مظاهرات ضد الحظر والتباعد الاجتماعي تصاب بـ كورونا في بريطانيا

أغلى من لامبورجيني.. أصغر سيارة في العالم سعرها 420 ألف دولار.. تعرف على السبب

«المصر» العماني.. حكاية وراءها تفرد وأناقة رجال السلطنة