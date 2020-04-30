شحنة طبية وأغنية لـ كاظم.. هكذا أهدى أبناء العراق في الصين بلدهم لمواجهة كورونا.. صور

وصلت طائرة محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الطبية، مساء الأربعاء، من الصين إلى مطار بغداد الدولي، في إطار معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت وزارة الخارجية العراقية، عدة صور للشحنة التي اشتملت على 30 طنا من المواد والمستلزمات طبية الخاصة بعلاج مرضى كورونا.





وارفقت الشحنة، بعلم العراق، ولافتة تحمل مقطعا لأحد أشهر أغاني الفنان العراقي، كاظم الساهر وهي "سلام عليك على رافديك"، في حملة للقضاء على وباء "كوفيد 19".





وأوضحت الوزارة أن هذه المساعدات تعد مبادرة أطلقتها شركات، ورجال أعمال عراقيون مقيمون في الصين بمدينة أيو وكوانجو، استجابة لدعوة سفارة جمهورية العراق لدى بكين، وبالتعاون مع مكتب الخطوط الجوية العراقية.





وأكد المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، أن المساعدات الطبية الواصلة من الصين، تجسيد لحالة التكاتف، والتضافر بين أبناء البلد في مواجهة التحديات التي يتعرض لها من جائحة كورونا.





وسجل العراق، في أحدث حصيلة له 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أغلبهم في منطقة بمحافظة البصرة الواقعة في الجنوب، ليرتفع إجمالي الإصابات لـ 2003.