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اقتصاد

نفط أفريقيا.. نيجيريا وأنجولا تقلصان برامج التصدير التزاما باتفاق أوبك

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:00 ص
تصدير النفط الخام
تصدير النفط الخام
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وكالات
أظهرت برامج تحميل أن منتجي النفط الإفريقيين نيجيريا وأنجولا قلصا برامجهما لتصدير النفط الخام في مايو ويونيو التزاما باتفاق خفض الإنتاج العالمي بقيادة أوبك، وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار أوبك+، اتفقوا على خفض إنتاجهم 9.7 مليون برميل يوميا، بما يعادل 23 بالمئة لكل عضو في مايو ويونيو، مقارنة مع خط أساس جرى الاتفاق عليه.

أُبرم الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر ويرمي إلى دعم الأسعار في ظل تهاوي الطلب بما يصل إلى الثلث نتيجة للإغلاقات الشاملة المفروضة في أنحاء العالم من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا، وتقرر تقليص برنامج أنجولا لشهر مايو إلى 41 شحنة أو 1.27 مليون برميل يوميا، من 45 شحنة في البرنامج الأصلي. يعني هذا خفضا إنتاجيا بنحو 10% عن حجم مارس قبل الاتفاق.

وخُفض برنامج يونيو النهائي إلى 39 شحنة أو 1.25 مليون برميل يوميا، وتأخر إعلان برنامج تحميلات نيجيريا لشهر يونيو كثيرا بسبب السجال بين المنتجين وشركة النفط الوطنية على حجم التخفيضات الواجب تطبيقها، وتُظهر برامج خامات إكسون موبيل تخفيضات حادة لكن برامج رويال داتش شل ذات الحضور الأكبر في نيجيريا لم تُعلن بعد.

تشرف إكسون على أحد الخامات الرئيسية لنيجيريا، خام كوا إبوي، الذي تقرر خفض شحناته لشهر يونيو إلى 95 ألف برميل يوميا مقارنة مع برنامج أصلي لشهر مايو يبلغ 215 ألف برميل يوميا.
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