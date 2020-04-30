3 حيل لتحويل جسمك ماكينة لحرق الدهون فى رمضان

وزنك زاد كثيرا خلال رمضان وتخشين من اكتساب المزيد من الكيلوجرامات يمكنك اللجوء إلى المشروبات التالية لها مفعول السحر فى حرق الدهون والمساعدة على هضم أسرع إليك أبرز تلك المشروبات يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها



مكونات المشروب:



فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار لمدة شهر.

يجب عليك أيضا القيام بممارسة تمارين البطن وتناول الطعام الصحي كل يوم.



يساعد مزيج بذور الشيا وعصير الليمون والعسل على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.

مشروب الليمون والجنزبيل



مكونات المشروب



شريحتان ليمون بالقشر

كوب ماء مغلي

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة قرفة

ملعقة صغيرة كمون مطحون





طريقة استخدام مشروب حارق للدهون

توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي

غطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.

لا يجب غلي المكونات على النار فقط نسكب الماء المغلي على المقدار، كما يمكن تحلية المشروب بالعسل حسب الرغبة.

ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.





مشروب بيكربونات صودا وماء جوز الهند