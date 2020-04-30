البرنس الحلقة 6.. محمد رمضان يتعرض لحادث برفقة عائلته.. تقاصيل

بدأت الحلقة 6 من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان بتطورات أبرزها زيادة الصراع بين رضوان البرنس وإخوته بسبب الميراث، الذى كتبه والدهم الحاج حامد البرنس "عبدالعزيز مخيون" لرضوان فقط.
"نور" حاولت استخراج تصريح لزيارة حماده شقيق علا فى السجن، للتأكد مما قاله فتحى لها، بأن رضوان شريك له فى سرقة الجواهرجى، لكن المحامى رفض، وأعطاها بعض النصائح.
بعدها ذهبت نور إلى أخيها رضوان للتعرف على الحقيقة، قبل أن يطمئنها البرنس، وتطلب منه الحذر من إخوته.
وتركت لبنى "نجلاء بدر" زوجها رضوان بمفرده وأصرت على الطلاق، بعد أن تأكدت من حبه لعلا "نور"، إذ وجدت صورة لها فى ملابسه، لتقرر أخذ طفليها والذهاب إلى منزل والدها.
ورفضت لبنى العودة لرضوان، رغم نصائح والدها ووالدتها، كما تجاهلت الرد على مكالماته الهاتفية المتكررة، ما اضطر البرنس للذهاب إليها لاستعادتها بنفسه، واستسمح زوجته واعترف أمامها بحبه لعلا.
ونجح رضوان فى إقناع زوجته بالعودة معه، وفى طريق العودة قال لـ لبنى: "أنا قررت أكسر وصية أبويا وأدى لكل إخواتى نصيبهم وربنا يسامحنى"، لكن كان فى انتظارهم زوجه أخته عبير، الذى صدم سيارتهم بسيارة نقل.
ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.