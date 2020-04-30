البرنس الحلقة 6.. محمد رمضان يتعرض لحادث برفقة عائلته.. تقاصيل





"نور" حاولت استخراج تصريح لزيارة حماده شقيق علا فى السجن، للتأكد مما قاله فتحى لها، بأن رضوان شريك له فى سرقة الجواهرجى، لكن المحامى رفض، وأعطاها بعض النصائح.









بعدها ذهبت نور إلى أخيها رضوان للتعرف على الحقيقة، قبل أن يطمئنها البرنس، وتطلب منه الحذر من إخوته.









وتركت لبنى "نجلاء بدر" زوجها رضوان بمفرده وأصرت على الطلاق، بعد أن تأكدت من حبه لعلا "نور"، إذ وجدت صورة لها فى ملابسه، لتقرر أخذ طفليها والذهاب إلى منزل والدها.









ورفضت لبنى العودة لرضوان، رغم نصائح والدها ووالدتها، كما تجاهلت الرد على مكالماته الهاتفية المتكررة، ما اضطر البرنس للذهاب إليها لاستعادتها بنفسه، واستسمح زوجته واعترف أمامها بحبه لعلا.







