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رياضة

حمادة صدقي يكشف موقف سموحة من قرار تقليل عدد اللاعبين الأجانب..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:42 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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ياسمين تيسير
أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة أن النادي يرغب في استكمال بطولة الدوري المصري وعدم الغائها خاصة أن الفريق لديه فرصة قويه في التواجد في المربع الذهبي لهذا الموسم. 


وأضاف صدقي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه اتفق مع لاعبي الفريق على تقليص رواتبهم بنسبة 15% في ظل ظروف توقف الدوري مشددا على انه تنازل عن 50% من راتبه و جهازه المعاون 25%. 


وأكمل انه يتابع بشكل يومي تدريبات لاعبي الفريق التي يقومون بأدائها في المنزل من اجل الحفاظ على لياقتهم البدنية مشددا على ان اللاعبين لابد وأن يكونوا على استعداد لعودة الدوري. 


وحول امكانية اتخاذ اتحاد الكرة قرارا بـ تقليص عدد الاجانب في كل فريق أكد أن القرار سيكون كارثيا على فريق سموحة خاصة في ظل امتلاكه 5 اجانب يعتمد عليهم بشكل اساسي. 


وأضاف ان الخسائر المادية ستكون كبيره حال تم فسخ تعاقد اي من لاعبي الفريق الأجانب. 


وتابع ان فريق سموحة يمتلك مجموعه رائعه من الناشئين في مختلف الأعمار. 
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