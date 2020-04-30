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فن

الحلقة 6 من مسلسل فالنتينو.. داليا البحيري تفاجئ الزعيم عادل إمام

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شهدت الحلقة السادسة من مسلسل فلانتينو للنجم عادل إمام، استمرار البحث عن أصل قضايا الشيكات المرفوعة عليه، فيما توصل عاصم "حمدى الميرغنى"، إلى 3 أشخاص يحملون نفس اسم نور فلانتينو.


وذهب عاصم إلى العنوان الذى يقيم به الشخص الأول، فوجده مجذوبا، ثم ذهب إلى الثانى ففوجئ بأنه ما زال طفلا صغير.


بعد ذلك لم يجد فلانتينو وعاصم حلا إلا الذهاب للشخص الثالث فى طنطا بمحافظة الغربية، وبمجرد الوصول إلى المنزل فوجئ بأن نور فلانتينو هى سيدة "داليا البحيرى".


كما واصل أرشميدس "محمد كيلانى"، مطاردة زميلته المدرسة جاليان، قبل أن تقرر إبلاغ مديرة المدرسة ووالدته "مدام عفاف"، التى استدعته وضربته بالقلم أمامها.


لم تنته مطاردة أرشميدس لجاليا، إذ قرر ترك منزل والده، وباع سيارته ليشترى الشقة التى أمامها.


مسلسل "فلانتينو"، يجسد بطولته الزعيم عادل إمام، فى دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها.


ويعرض المسلسل حصريا على قناة dmc، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء كل يوم فى رمضان. 
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