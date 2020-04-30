الحلقة 6 من مسلسل رجالة البيت.. تيمون وبومبا يتبرعان بالدم من أجل العصير

تدور أحداث الحلقة 6 من مسلسل "رجالة البيت" عندما يشرب الثنائي تيمون وبومبا جميع السوائل الموجودة فى المنزل تجنبا للإصابة بفيروس الانفلونزا.





ويخرج تيمون وبومبا إلى الشارع لشراء عصير ويجدان سيارة إسعاف للتبرع بالدم فيدخلان ويتبرعان بالدم للحصول على العصير، وبعد ذلك تأتى لهما فكرة عمل مشروع عصير بالتبرع بالدم أكثر من مرة للحصول على العصير.







يصاب الثنائى بفقر الدم بعد تبرعهما أكثر من مرة فى نفس اليوم، ويقترح بومبا على تيمون سحب دم من عيد لتعويض ما فقداه فى اليوم.