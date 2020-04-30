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فن

الحلقة 6 من مسلسل رجالة البيت.. تيمون وبومبا يتبرعان بالدم من أجل العصير

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:17 ص
رجالة البيت
رجالة البيت
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نبيل العدوى

تدور أحداث الحلقة 6 من مسلسل "رجالة البيت" عندما يشرب الثنائي تيمون وبومبا جميع السوائل الموجودة فى المنزل تجنبا للإصابة بفيروس الانفلونزا.



ويخرج تيمون وبومبا إلى الشارع لشراء عصير ويجدان سيارة إسعاف للتبرع بالدم فيدخلان ويتبرعان بالدم للحصول على العصير، وبعد ذلك تأتى لهما فكرة عمل مشروع عصير بالتبرع بالدم أكثر من مرة للحصول على العصير.


يصاب الثنائى بفقر الدم بعد تبرعهما أكثر من مرة فى نفس اليوم، ويقترح بومبا على تيمون سحب دم من عيد لتعويض ما فقداه فى اليوم.



وشهدت الحلقة 5 من مسلسل "رجالة البيت" عددا من الأحداث والمواقف الكوميدية، كان من أبرزها اختطاف والد تيمون "بيومي فؤاد" من قبل المعلمة سمارة "أيتن عامر" ورجالها بسبب تصنيعه للبان.

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وعلى طريقة فيلم العار نزل الثنائي أحمد فهمى وأكرم حسني حمام السباحة بعد غرق اللبان في قاع النداغة بعد تخزينه بطريقة غير صحيحة.


وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.


ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.

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