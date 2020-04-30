بعد تجاوز 26 ألف حالة.. بريطانيا تحتل المركز الثاني أوروبيا في عدد وفيات كورونا

أصبحت بريطانيا، ثاني أكثر دولة في أوروبا، تسجل ارتفاعا في عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، سجلت بريطانيا، حتى الآن أكثر من 26 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا، وهذا يعني أنها احتلت المركز الثاني بين الدول الأوروبية في عدد وفيات كورونا.





وجاءت إيطاليا في المركز الأول بتسجيل 27682 وفاة، يليها بريطانيا، بينما جاء في المركز الثالث إسبانيا، يليها فرنسا بتجاوزهما الـ 24 ألف حالة وفاة.





ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريحات صحفية، "إنه يجب علينا ألا نغفل حقيقة أنه وراء كل إحصائية هناك العديد من الأرواح التي فقدت بشكل مأساوي"، مؤكدا أن بريطانيا لا زالت في مرحلة الذروة للوباء والتي تعد لحظة حساسة وخطيرة.



