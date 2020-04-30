بعد إغلاقها بسبب كورونا.. طلاب يروون لصدى البلد ذكرياتهم الرمضانية في المدن الجامعية

بعد إخلاء الطلاب من المدن الجامعية وتحولها الي حجر صحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد ورجوع طلاب الاقاليم الي منازلهم بعد ان كانوا يعشيون وسط زملائهم معظم شهر رمضان وبعض من الطلاب يعتبرها تجربة صعبة والبعض الاخر يتمني تدوم طوال حياته لذلك رصدت صدي البلد أراء طلاب الاقاليم الذين كانوا يقضون رمضان الماضي في المدينة الجامعية والفرق بينه وبين رمضان في المنزل وسط حظر تجوال وأيضا تعليق دراسة .





قال علي عربي طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة مازلت ذكريات رمضان الماضي محفورة في سجل ذكرياتي لقد اعتدت على قضاء رمضان مع زملائي الطلاب خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا العام تصادف ظروف ذات طابع خاص وهي فيروس كورونا وحظر التجوال وهو ما يفرض عليا إقامة جبرية وتأجيل عاداتي الرمضانية وسط أصداقائي من سحور جامعي وفطار جماعي وتجهيز الطعام وأكل المدينة .





وأضاف أسلام شكري طالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس في عادتي في المدينة الجامعية كنت أقوم بتحضير الفطار بنفسي وبعض الزملاء وأيضا السحور قائلا"كنا بنفطر أكتر من 30 طالب في جينية المدينة "موضحا كنا نمارس الرياضية بعض الفطار في ملاعب المدينة لكرة القدم متنميا تعود الايام مرة أخري





ومن جانبه قال الحسيني بكلية دار العلوم جامعة القاهرة يعد شهر رمضان مختلف لاننا منذ سنوات وصف التجربة الافطار خارج المنزل بالصعبة، حيث يقول داخل أجواء السكن الجامعي افتقدت إلى الطابع الأسري، الذي كان يمنح رمضان روعته ولكن أشتاق الي عودة الدراسة والمدينة أيضا منوها ان كان يوجد نوع من التحفيز للطلاب من خلال المذاكرة والتنافس في الرياضة الجامعية والان افتقد أشياء كثيرة جدا .



