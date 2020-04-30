AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد إغلاقها بسبب كورونا.. طلاب يروون لصدى البلد ذكرياتهم الرمضانية في المدن الجامعية

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:05 ص
افطار جماعي
افطار جماعي
Advertisements
حسام الفقي
بعد إخلاء الطلاب من المدن الجامعية وتحولها الي حجر صحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد ورجوع طلاب الاقاليم الي منازلهم بعد ان كانوا يعشيون وسط زملائهم معظم شهر رمضان وبعض من الطلاب  يعتبرها تجربة صعبة والبعض الاخر يتمني تدوم طوال حياته لذلك رصدت صدي البلد أراء طلاب الاقاليم الذين كانوا يقضون رمضان الماضي في المدينة الجامعية والفرق بينه وبين رمضان في المنزل وسط حظر تجوال وأيضا تعليق دراسة .

قال علي عربي طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة مازلت ذكريات رمضان الماضي محفورة في سجل ذكرياتي لقد اعتدت على قضاء رمضان مع زملائي الطلاب خلال السنوات الماضية، إلا أن هذا العام تصادف ظروف ذات طابع خاص وهي فيروس كورونا وحظر التجوال  وهو ما يفرض عليا إقامة جبرية وتأجيل عاداتي الرمضانية وسط أصداقائي من سحور جامعي وفطار جماعي وتجهيز الطعام وأكل المدينة .

وأضاف أسلام شكري طالب بكلية الحقوق جامعة عين شمس في عادتي في المدينة الجامعية كنت أقوم بتحضير الفطار بنفسي وبعض الزملاء وأيضا السحور قائلا"كنا بنفطر أكتر من 30 طالب في جينية المدينة "موضحا كنا نمارس الرياضية بعض الفطار في ملاعب المدينة لكرة القدم متنميا تعود الايام مرة أخري 

ومن جانبه قال الحسيني  بكلية دار العلوم جامعة القاهرة يعد شهر رمضان مختلف لاننا منذ سنوات وصف التجربة الافطار خارج المنزل  بالصعبة، حيث يقول داخل أجواء السكن الجامعي افتقدت إلى الطابع الأسري، الذي كان يمنح رمضان روعته ولكن أشتاق الي عودة الدراسة والمدينة أيضا منوها ان كان يوجد نوع من التحفيز للطلاب من خلال المذاكرة والتنافس في الرياضة الجامعية والان افتقد أشياء كثيرة جدا .

قال نور أبراهيم طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة دائما كنا نصلي التراويح في مسجد المدينة الجامعية وأيضا جيمع الصلوات ونقوم بتشجيع بعض علي الاقتراب العبادة في هذا الشهر ودائما نحفز بعضنا علي المذاكرة بشكل جامعي وسط أجواء رمضانية مشيرا الي ان اول يوم رمضان كان معظم الطلاب يفطرون في منازلهم ولكن معظم الشهر نفطر في مطعم المدينة الجامعية وبعدها نقوم بممارسة الرياضة حتي قبل السحور بساعات ونذاكر حتي الصباح .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب جامعة القاهرة يسترجعون ذكريات رمضان في المدينة الجامعية.. صور

طلاب الجامعات يكشفون لـ صدى البلد عن طقوسهم في أول رمضان مع كورونا

طلاب الجامعات يروون تفاصيل يومهم في رمضان وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ملاعب خاوية .. كورونا يحرم شباب الجامعات من الدورات الرمضانية.. والطلاب: هنستحمل عشان الأزمة تعدي

رمضان المظاليم.. شادي إسماعيل لاعب ميجا سبورت: لا أنسى التصدي لضربتي جزاء نجوم الزمالك

كنت بحب حراسة المرمى.. هاني رمزي يكشف عن ذكرياته في شهر رمضان.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد | ضابط يبرّح صبيًا ضربًا في بريطانيا وفيديو يفضحه

تفتيت حصوات الكلى..٢١ فائدة لتناول الزعتر

إقامة مجانية كاملة.. محافظ البحر الأحمر: العائدون من السعودية ليسوا "عالقين".. فيديو

حسين فهمي يوضح حقيقة تقديمه بلاغ ضد مشهد من مسلسل البرنس

حكم من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر لم يؤذن .. الإفتاء: فسد صومه

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته