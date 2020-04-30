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تعليم

رغم ظروف كورونا.. الجامعات توزع شنط رمضان على المحتاجين

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:29 ص
شنط رمضان
شنط رمضان
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عبد الله علي
رغم الظروف التي تمر بها الجامعات المصرية، من تعليق الدراسة بسبب الوقاية من فيروس كورونا، وبالتالي تعطيل الأنشطة الطلابية، إلا أن اتحاد طلاب جامعة المستقبل، مستمر في عطائه من خلال توزيع شنط رمضان على الفقراء والمحتاجين، متحدين الظروف الصعبة، ومؤكدين على نشاطهم على مدار 8 سنوات.


قال الطالب أحمد عصام، رئيس اتحاد طلاب جامعة المستقبل، إن الاتحاد ينظم فعالية إعداد وتوزيع شنطة رمضان على الفقراء منذ 8 سنوات، موضحا أن ذلك من خلال تبرعات طلاب الجامعة والأساتذة.


وأضاف أحمد عصام، لـ"صدى البلد"، أن إدارة الجامعة تساعد معهم في توفير مكان إعداد الشنط، والكراتين التي توضع بها المواد الغذائية، لافتا إلى أن هذا العام إذا وجدت مشكلة في تجميع الكراتين في الجامعة، بسبب الوقاية من فيروس كورونا، فمن الممكن أن تكون في بيت أحد الطلاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.


وأشار رئيس اتحاد طلاب جامعة المستقبل، إلى أن هدفهم هو توزيع ألف شنطة على الفقراء والمحتاجين، مؤكد أن هذا الرقم حققوه في السنوات الأربعة السابقة بالفعل.  


ويمكنك التبرع من خلال ملء الاستمرار التالية وسيتواصل معاك أعضاء الاتحاد.



وسهم التبرع 100 جنيه مصري للشنطة الواحدة، يتم التبرع عن طريقة خدمة فودافون كاش أو بالتنسيق مع مندوبي اتحاد الطلاب.
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