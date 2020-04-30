في أول تجاربه التمثيلية.. محمد رشاد يشارك جمهوره بصورة من مسلسل ليالينا

نشر المطرب محمد رشاد، صورة جديدة من مسلسل ليالينا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وكتب معلقًا على الصورة "أمير المالكي أول تجربة ليا في التمثيل مسلسل ليالينا ٨٠ يوميًا على CBC الساعة ٨ مساءً".









مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و 1.45 صباحًا، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى.









المسلسل بمشاركة كل من نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.









ويدخل المسلسل ضمن فئة الدراما الاجتماعية من دفتر أحوال الأسرة المصرية، ويرصد مشكلات المجتمع منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينيات وحتى قدوم الالفية الجديدة.