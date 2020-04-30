الحلقة 7 من مسلسل الفتوة.. ياسر جلال يكشف مكان الكنز.. تفاصيل

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها الشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" هو من أرشد ياسر جلال لمكان الكنز بعد مقابلته وأخباره بأنه حينما بحث فى أوراق والده الشيخ.









أيضا وجد اسم أحمد الحبالى والد ياسر جلال مذكورا فى الورقة، وأن هناك كنزا فى مكان ما تحت بشاير، ويذهب ياسر جلال للمكان ويبحث عن الكنز فيجد نبوت والده بشاير ثم يحفر تحت المكان باحثا عن الكنز فيجد سبائك من الذهب.



