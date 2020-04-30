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فن

الإعلاميين: الحبس وغرامة 100 ألف جنيه تنتظر رامز جلال وفقا لقانون النقابة

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:22 ص
رامز جلال
رامز جلال
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أحمد إبراهيم
قررت نقابة الإعلاميين، منع إذاعة برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمى" على أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.


ووفقا للبيان الذي أصدرته نقابة الإعلاميين منذ قليل، فإن الفنان رامز جلال معرض للعقوبات بالحبس والغرامة المالية، حيث تنص المادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين، على أنه متهم بعقوبة منتحل الصفة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن لم يحصل على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.


وقالت النقابة في البيان، "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتى ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر وبالاشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .


وبعد الاطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة التى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها وأستقرارها وترسيخ قيمها.


وفى مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

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