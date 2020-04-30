إقامة مجانية كاملة.. محافظ البحر الأحمر: العائدون من السعودية ليسوا "عالقين".. فيديو

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، إن المصريين العائدين من السعودية ليسوا " عالقين " وقمنا بجلبهم وتوفير اقامة مجانية لهم.





واضاف محافظ البحر الأحمر خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن وزير النقل تحرك بمنتهي السرعة بناء على اهتمام رئيس الوزراء وقمنا بعمل الإجراءات اللازمة لعودتهم .





وأوضح عمرو حنفي ، أن لدينا مركب تخرج بشكل يومي ما بين ضباء وسفاجا وتحركت الساعة السادسة صباحا وكانوا المصريين منتظرين هناك الساعة 10 ونص مساء .





وتابع : أن المواطنين المصريين العائدين سيكونون في استضافتنا لمدة 14 يوم .





وأكد أنه كان يتابع عودة العالقين مع رئيس مجلس الوزراء؛ لافتا الى أن العالقين يحظون بإقامة كاملة على نفقة محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ويقيمون في سكن طالبات كلية التربية والغرف مفردة وتم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المكان وأن هناك نحو 1000 مواطن موجودون تحت الحجر الصحي في المحافظة والرحلات القادمة من الخارج مستمرة حتى منتصف مايو المقبل.