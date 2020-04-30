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مرأة

الحامل في زمن الكورونا.. احمي نفسك وصومي بأمان ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:31 ص
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين
تخشى سيدات حوامل كثيرات من إمكانية حدوث أى مخاطر صحية لها أو لجنينها، إضافةً إلى المخاوف في ظل انتشار فيروس كورونا.


وفي السياق، أكد الدكتور محمد منير، استشارى أمراض النساء والتوليد، أن صيام السيدة الحامل له بعض الضوابط والمحاذير التي تختلف من سيدة لأخرى.


ولفت إلى أن هناك بعض المحاذير التى  يجب أن تفطر بسببها المرأة الحامل حتى لا تؤثر على صحتها وصحة جنينها.


وأكد استشارى أمراض النساء والتوليد، أن جميع الحوامل عليهم بأخذ المكملات الغذائية أثناء الحمل وإن الأدوية التى يجب أن تتناولها الحامل فى الحقيقة هى ليست أدوية وإنما مكملات غذائية، مثل الكالسيوم أو المالتي فيتامين أو الحديد.


إليكم باقى التفاصيل فى الروابط التالية عن كيف تصوم الحامل وتحمى نفسها من فيروس كورونا دون تأثير على مناعتها وكيف ترفع الحامل مناعتها خلال الصيام فى زمن الكورونا
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