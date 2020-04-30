الحامل في زمن الكورونا.. احمي نفسك وصومي بأمان ..فيديو

وفي السياق، أكد الدكتور محمد منير، استشارى أمراض النساء والتوليد،









وأكد استشارى أمراض النساء والتوليد، أن جميع الحوامل عليهم بأخذ المكملات الغذائية أثناء الحمل و إن الأدوية التى يجب أن تتناولها إن الأدوية التى يجب أن تتناولها الحامل فى الحقيقة هى ليست أدوية وإنما مكملات غذائية، مثل الكالسيوم أو المالتي فيتامين أو الحديد.







