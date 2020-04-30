جو بايدن: لا نية لنقل السفارة الأمريكية في القدس من موقعها حال فزت بالرئاسة

تعهد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمس، الأربعاء، بإبقاء سفارة بلاده لدى إسرائيل في موقعها الجديد بالقدس، في حال انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.









ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، أعلن بايدن في الوقت نفسه، إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وبذل جهودا لإبقاء حل الدولتين قابلًا للتطبيق.









وأبدى بايدن أسفه للخطوة التي أقدم عليها الرئيس دونالد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب، قائلا إن القرار ما كان ينبغي أن يتم قبل التوصل إلى اتفاق سلام ملحوظ.









وأضاف "بايدن"، خلال حفل لجمع التبرعات أقيم عبر الإنترنت "أمّا وقد حصل ذلك فأنا لن أعيد السفارة إلى تل أبيب".