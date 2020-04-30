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أخبار العالم

بعد تحقيقه نتائج واعدة.. هكذا علقت منظمة الصحة العالمية على عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:22 ص
عقار ريمديسيفير
عقار ريمديسيفير
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شيماء مصطفى
رفض مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية التعليق على التقارير التي تفيد بأن علاج ريمديسيفير الذي تنتجه شركة جلعاد الأمريكية يمكن أن يساعد في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال الدكتور مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، "لا أود أن أدلي بأي تعليق على ذلك.. لأنني لم أقرأ تلك المنشورات بالتفصيل لاستطيع تحديد فعالية الدواء".

وأضاف "رايان"، "من الواضح أن لدينا تجارب فردية جارية بشأن علاج كورونا في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلا عن تجارب الدول الأخرى مع منظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى أن ريمديسيفير هو أحد الأدوية الموضوعة تحت المراقبة في العديد من تلك التجارب. لذلك أعتقد أنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات عنه". 

وأضاف "لكننا نأمل أن يكون هذا الدواء أو غيره مفيد في علاج فيروس كورونا".

وكانت شركة جلعاد ساينس الأمريكية، قالت أمس، الأربعاء، إن علاجها، ريمديسيفير، نجح في تجربة حاسمة له لعلاج فيروس كورونا المستجد. 

وأوضحت الشركة الأمريكية وفق ما نقلته صحيفة "بيزنس إنسايدر" أنها لا تزال تجري اختبارات سريرية على الدواء المضاد للفيروسات. 

وتابعت الشركة أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.

وذكرت جلعاد أن إحدى هذه الدراسات، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، أظهرت فاعلية عمل الأدوية. فيما لم تقدم الشركة بيانات إضافية عن الدواء.

وأضافت الشركة أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية سيقوم بالإعلان عن نتائج التجارب في مؤتمر صحفي. 

وأصبح ريمديسيفير، الأمل في علاج كوفيد19، حيث خاب الأمل في الأدوية المعاد تعيينها إلى حد كبير مع نتائج الدراسة المبكرة.
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