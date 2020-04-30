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أخبار العالم

النساء أقوى من الرجال.. فيروس كورونا يكشف حقيقة غير متوقعة

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت دراسة جديدة معلومات جديدة حول فيروس كورونا المستجد، وإن هناك اختلافًا في قدرة النوع البشري على مواجهته،  وإن الفروق بين الجنسين الذكور والإناث في مواجهة المرض ليست واحدة، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز.

قالت الدراسة الصينية التي أجراها الباحثون في جامعة بكين، إن معدل الإصابة الفيروسية بين الرجال والنساء ، متقارب، لكن السيدات أشد صمودًا أمام الفيروس، من الرجال.

ولفتت الدراسة إلى إن الفيروس إذا تمكن من أجسام الذكور، يكون أكثر فتكا يهم من الإناث، حيث تكون المضاعفات لدى الرجال أسرع، وهو بالتالي ما يؤدي إلى تدهور حالتهم ومن ثم الوفاة.

وحول الوفيات، قالت الدراسة إنه وفق الاحصاءات، فعدد من يموت بالمرض الفيروسي من  الرجال يفوق اللاتي تموتن من الإناث، فبنسبة  أكثر من 70 في المائة، كان عدد المتوفين من الرجال، مايعني أن أقل من 30 في الماءة كنا من النساء.

لكن لم تصل الدراسة بعد إلى سبب محدد يفسر لماذا يكون عدد المتوفين من الرجال أكثر من النساء.

وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس القاتل ال3 ملايين حول العالم، بينما تجاوزت أعداد الضحايا القتلى رقم ال220 ألف حتى الآن.


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