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فن

شاعر غنائي يعلن الاعتزال بسبب أنغام وأحمد إبراهيم.. تفاصيل

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:11 ص
احمد ابراهيم وانغام
احمد ابراهيم وانغام
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أحمد إبراهيم
أعلن الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، قراره اعتزال كتابة الأغاني نهائيًا. 


وكتب علاء الدين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "أنا قررت ابطل اكتر حاجه بحبها فى حياتى "كتابه الاغانى" ومش مسامح اى حد كان سبب فى انى اخد القرار ده، فكرت اعمل فيديو واتكلم عن اللى الواحد شافوا و بيشوفه فى الشغلانه دى بس حسيت انى مهما اتكلمت مفيش فايده هيتقال عليك فى الآخر قليل الادب وبتاع مشاكل او عايز تعمل شو وتتشهر.  


وأضاف علاء الدين "فقررت انسحب من سكات وادعى فى الايام المفترجه دى على كل واحد كرهنى فى شغلى وفى الحاجه اللى بحبها واسف لو طولت عليكم". 


وقال أحمد علاء الدين فى مقطع فيديو له عن أزمة مع احمد ابراهيم وانغام، "أحمد ‏إبراهيم أنا عملت له أغنية ولحد النهاردة ما أخدتش فلوسها ولا طلبت فلوسها، ولما كلمني قولت له الأغنية ليك، من 6 شهور عملت ‏أغنية لأنغام وهي كانت مرات أحمد إبراهيم اسمها جمهوري سعيد وقالي الأغنية دي معانا إعمل التنازل".‏


وتابع أحمد علاء الدين، "أي كلمة أنا بقولها ممكن أنزل فويس نوت بيها بس مش هعمل كده إلا لما يكدبني، المهم بقيت أكلمه يقولي أصل أنا مسافر ‏ورايح وجاي، لحد ما عدى 4 شهور وبعدها الباشا مبقاش يرد ولا يواجه راجل لراجل كعادة أي حد مش محترم اشتغلت معاه وبعد كده الملحن مودي سعيد تواصل مع رنده مديرة أعمال أنغام واتفاجت بأنغام عايزة تسمع الأغنية من أول ‏وجديد بعد 4 شهور، عدى أسبوع في التاني وكلمت أنا رنده وسمعت أنغام الأغنية وورتها التنازل، بعدها قالولي 48 ساعة ونرد ‏وعدى دلوقتي شهر".‏

شاعر غنائي يعلن الاعتزال بسبب أنغام وأحمد إبراهيم.. تفاصيل
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