مصادرة ٣٢ طن ملح طعام مغشوش بمحافظة البحيرة.. صور

تمكنت الإدارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة من ضبط مصنع لتعبئة الملح وتقليد العلامات التجارية بناحية كوم حمادة

وتم التحفظ على كميات من الملح ومصادرها تقدر باجمالى ٣٢ طن ملح مغشوش.





وكان رجال الإدارة العامة للتجارة الداخلية التابعة لمديرية التموين بالبحيرة قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق ومصانع بير السلم للتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و المغشوشة.





قاد الحملةخالد عشيبة وسعيد طه مفتشى رقابة تجارية بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبإشراف سميرالبلكيمي مدير الرقابة التجارية وبالتنسيق مع العميد وجدى الصيرفى مدير إدارة شرطة مباحث التموين.





واسفرت الحملة عن ضبط( 15طن )من شكائر الملح المدون عليها غير مخصص للطعام ،و( 9 طن ) من شكائر الملح المطحون المعد للتعبئة ،و( 24 رول أكياس خاص بتعبئة الملح مدون علية اسم شركة بونو زنة 30كجم )،و (ماكينة تعبئة أوتوماتيك وميزان ومعدات خاصة بتعبئة الملح ،و( 2700كيس) ملح زنة 300 جرام معبأة وجاهزة للتداول.



