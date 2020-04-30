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أخبار العالم

أكثر من 2500 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 2500 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة. 


وفي وقت سابق، بينت إحصاءات لوكالة "رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ60 ألف حالة.


وحسب "رويترز"، فإن عدد ضحايا كورونا سيتجاوز قريبا أي حصيلة ضحايا للإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة منذ عام 1967.


وأشارت إلى أن أسوأ موسم إنفلونزا في السنوات الأخيرة كان في 2017-2018، حين بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 61 ألف شخص.


وحسب تقديرات جامعة واشنطن، فإن فيروس كورونا قد يحصد أرواح 73 ألف شخص بحلول 4 أغسطس المقبل، فيما كانت التقديرات السابقة تتنبأ بوفاة أكثر من 67600 شخص.

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