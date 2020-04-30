وداعا للترهلات.. أسرع وصفات لشد البطن وحرق الدهون

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وصفة أوراق الكرنب







المكونات:





أوراق كرنب مسلوقة.





انزعي أوراق الكرنب وقومي بتسخينها على النار، ثم ضعيها على منطقة البطن بقطعة من النايلون كي تحتبس الحرارة طوال اليوم وكرري تلك العملية باستمرار؛ كي تحصلي على بطن مشدودة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.





طريقة التحضير والاستخدام:



