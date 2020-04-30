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مرأة

وداعا للترهلات.. أسرع وصفات لشد البطن وحرق الدهون

الخميس 30/أبريل/2020 - 09:30 ص
سد البطن
سد البطن
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لمياء الياسين
تعانى من دهون البطن وتريدين التخلص منها والحصول على بطن  مسطحة إليك وصفات سريعه لشد البطن بوصفات طبيعية وبسيطة من مطبخك يقدمها موقع برايت سايد
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وصفة أوراق الكرنب

المكونات:

أوراق كرنب  مسلوقة.

طريقة التحضير والاستخدام:
انزعي أوراق الكرنب  وقومي بتسخينها على النار، ثم ضعيها على منطقة البطن  بقطعة من النايلون كي تحتبس الحرارة طوال اليوم وكرري تلك العملية باستمرار؛ كي تحصلي على بطن مشدودة.

وصفة الجنزبيل وزيت الزيتون

المكونات:
ملعقة كبيرة من القهوة.
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
رشة صغيرة من الزنجبيل.
ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

تخلط المكونات حتى تحصلي على عجينة متماسكة وقومى بتطبيق الخليط على المناطق المصابة ويترك الخليط لمدة ساعة، ويمكنك لف المنطقة بغطاء بلاستيك ثم اغسليها بالماء الفاتر وتكرر الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين.

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