عصام مرعي: جيلي مع الزمالك من أفضل الأجيال

قال الكابتن عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الجيل الذي تواجد به كان من الأجيال المتميزة في نادي الزمالك وهو شئ لا يتكرر كثيرًا ففي كل فترة يظهر جيل رائع لنادي الزمالك وآخرهم هذا الجيل الذي توج ببطولتي السوبر الأفريقي والمصري.





وأضاف في تصريحات لبرنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أن توليه مهمة تدريب الفريق مع الألماني أوتوفيستر عقب خسارة مباراة القمة الشهيرة كان من أهم فترات حياته التدريبية حيث تم انتشال الفريق من عثرته وتوج في النهاية بلقب الكأس على حساب بلدية المحلة مع جيل متميز في تاريخ نادي الزمالك.





واستكمل الكابتن عصام مرعي تصريحاته بأن الفرق الكبرى لابد أن تتجاوز كبوتها الكروية سريعا لأنهم يتواجدون دائما تحت ضغط كبير وبخبرتهم ينجحون في العودة من جديد للقمة وهو ما ينطبق على الجيل الذي تواجد عقب الخسارة من الأهلي بستة أهداف لهدف وبعدها توج بكأس مصر والدوري وبطولة أفريقيا والسوبر.





وعن إنتقاله لنادي الزمالك تحدث مرعي أن الكابتن حمادة إمام هو من تعاقد معي من المقاولين العرب ولعبت مع جيل ضم العديد من النجوم أمثال حمادة عبد اللطيف ورضا عبد العال وهشام يكن وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وحسين السيد والعديد من النجوم في هذا التوقيت.





وعن بطولة أفريقيا 1993 التي توج بها الزمالك تحدث مرعي عن المباراة النهائية ضد كوتوكو الغاني وأنها كانت مباراة صعبة وقوية ضد فريق كبير ونجح الفريق في العودة من هناك بتعادل سلبي وأضاف أن الحارسين حسين السيد ونادر السيد كانو نجوم المبارتين ذهابا وإيابا بتألق حسين في المبارتين ونادر في ركلات الجزاء ونجحو في قيادة الفريق للتتويج بلقب أفريقي غالي.