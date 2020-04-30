AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

القمامة والحيوانات النافقة تعكر مياه ترعة النعناعية وتهدد حياة المواطنين

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
تشهد ترعة النعناعية الواقعة بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية من إهمال جسيم من المختصين حيث تشهد الترعة تراكما للقمامة بشكل مخيف فضلا عن تواجد الحيوانات النافقة في وسط المياه وخاصة أمام محطات المياه التي تقوم بتكرير المياه لضخها للمنازل مما يؤدي لكارثة من شأنها أن تودي بحياة الكثيرين 

وتحدث أمين صلاح لـ "صدى البلد" قائلا اعتدنا علي هذه المشاهد المقززة والمخيفة لنا جميعا خوفا من الأمراض التي من الممكن أن تنتشر بسبب هذه المياه وبسبب الحيوانات الملقاة أمام محطات المياه والتي ترسو أمام محطات المياه 

وتحدث أيضا سامي عبدالله أحد سكان هذه المنطقة قائلا لقد عانينا مرارا من هذه النفايات والحيوانات النافقة في المياه والتي ترسو أمام محطة المياه بسبب الشبكة الحديدية الموجودة أمام الماسورة الخاصة بشفط المياه وادخالها للمحطة للتنقية ولضخها في المواسير للمنازل ، وتكررت شكوانا أمام المختصين لوضع حل جذري لهذه الافة التي تهدد حياتنا جميعا ولكن دون جدوي 

ويطالب اهالي قرية بهواش بمركز منوف من المسؤولين بالمحافظة وضع حل لهذه المهزلة التي من شأنها نشر الأمراض وتفشي الوباء بين كل من يتناول جرعة مياه من المحطات المتواجدة علي جانبي الترعة. 
القمامة والحيوانات النافقة تعكر مياه ترعة النعناعية وتهدد حياة المواطنين
القمامة والحيوانات النافقة تعكر مياه ترعة النعناعية وتهدد حياة المواطنين
القمامة والحيوانات النافقة تعكر مياه ترعة النعناعية وتهدد حياة المواطنين
القمامة والحيوانات النافقة تعكر مياه ترعة النعناعية وتهدد حياة المواطنين
القمامة والحيوانات النافقة تعكر مياه ترعة النعناعية وتهدد حياة المواطنين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي قرية كوم سخين بقنا يستغيثون من تلوث مرشح المياه

فشلت معها كل السبل.. مصرف أبو شيخة بالمنوفية.. مأساة تبحث عن حل

ترشيحاتنا

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا عائدين من السعودية.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد محمد صلاح.. ومشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال

حسين فهمي يوضح حقيقة تقديمه بلاغ ضد مشهد من مسلسل البرنس

أخبار النادي الأهلي.. 51 مليون جنيه للاستغناء عن أزارو.. وفايلر يتسبب في أزمة

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته

شاهد انهيار مسئولة الصحة الإسبانية على الهواء بسبب كورونا| فيديو

حملات تعقيم مكثفة.. محافظ الشرقية: عزل 1000 شخص بعد إصابة 83 بـ فيروس كورونا في المحافظة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ملفت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

بجمبسوت لامع.. أروى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

حياتها فيلم رعب.. إعلامية كويتية تنشر صورة لـ رامز جلال مع زوجته