القمامة والحيوانات النافقة تعكر مياه ترعة النعناعية وتهدد حياة المواطنين





وتحدث أمين صلاح لـ "صدى البلد" قائلا اعتدنا علي هذه المشاهد المقززة والمخيفة لنا جميعا خوفا من الأمراض التي من الممكن أن تنتشر بسبب هذه المياه وبسبب الحيوانات الملقاة أمام محطات المياه والتي ترسو أمام محطات المياه





وتحدث أيضا سامي عبدالله أحد سكان هذه المنطقة قائلا لقد عانينا مرارا من هذه النفايات والحيوانات النافقة في المياه والتي ترسو أمام محطة المياه بسبب الشبكة الحديدية الموجودة أمام الماسورة الخاصة بشفط المياه وادخالها للمحطة للتنقية ولضخها في المواسير للمنازل ، وتكررت شكوانا أمام المختصين لوضع حل جذري لهذه الافة التي تهدد حياتنا جميعا ولكن دون جدوي





ويطالب اهالي قرية بهواش بمركز منوف من المسؤولين بالمحافظة وضع حل لهذه المهزلة التي من شأنها نشر الأمراض وتفشي الوباء بين كل من يتناول جرعة مياه من المحطات المتواجدة علي جانبي الترعة.

تشهد ترعة النعناعية الواقعة بنطاق مركز منوف بمحافظة المنوفية من إهمال جسيم من المختصين حيث تشهد الترعة تراكما للقمامة بشكل مخيف فضلا عن تواجد الحيوانات النافقة في وسط المياه وخاصة أمام محطات المياه التي تقوم بتكرير المياه لضخها للمنازل مما يؤدي لكارثة من شأنها أن تودي بحياة الكثيرين