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رياضة

عصام مرعي: أغلى أهدافي أمام الإسماعيلي والجماهير من تشعل مباريات القمة

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:49 ص
عصام مرعي
عصام مرعي
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ملك موسى
ذكر الكابتن عصام مرعي أن رحلة فريق نادي الزمالك في كوماسي لمواجهة كوتوكو في نهائي أفريقيا 1993 شهدت العديد من المواقف الصعبة وكاد أن يفقد بعض اللاعبين حياتهم خلال تلك الرحلة وأشار إلى رفض الكابتن أحمد رمزي ركوب الطيارة وفضل السفر بالسيارة التي تحمل ملابس اللاعبين خلال تلك الرحلة الداخلية في كوماسي لخوفه على حياته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أن مبارياته ضد الأهلي شهدت ذكريات كبيرة خصوصًا المباريات التي فاز بها الزمالك وتحديدا السوبر الإفريقي والتي فاز بها الزمالك بهدف أيمن منصور وكذلك المباراة التي فاز بها الزمالك بهدفي إيمانويل ومحمد صبري والمباراة التي فاز بها الفريق بهدف مصطفى نجم.

وأشار مرعي إلى أن الجماهير هي من تشعل مباريات القمة مشيرا إلى أن العلاقة الطيبة هي التي دائما تجمع بين لاعبي الأهلي والزمالك.

وعن أغلى أهدافه قال مرعي أن هدفه في مرمى الإسماعيلي والتي فاز فيها الزمالك بخمسة أهداف لهدفين من أهم أهدافه بينما أجملها هي من سجله في شباك المقاولين وكذلك السويس.

وإستكمل مرعي تصريحاته بأنه قام بصناعة العديد من الأهداف خلال في تاريخه في الملاعب ولكن يأتي أهمها الهدف الذي صنعه لإيمانويل أمام الأهلي خصوصًا وأن الأهلي خلال هذه المباراة كان الأفضل والهدف جاء مع نهاية الشوط الأول ونجح الزمالك في الفوز حينها.

وعن تجربته كمدرب عام مع الصربي ميتشو أشار إلى أن الفريق كان يواجه بعض المشاكل خلال تلك الفترة من أزمات مالية وأن الفريق لعب ضد إنبي بدون طارق حامد وفرجاني ولعبو ضد مازيمبي في وقت كان الفريق يعاني بعض الشيء وجاءت الخسارة بثلاثية لتطيح بالجهاز الفني مضيفًا إلى أن الأزمة المالية إنفرجت بعد مباراة مازيمبي الأولى وبدأ الفريق في إستعادة إسمه من جديد.

وعن ميتشو أشار عصام مرعي إلى أنه قدم له بعض النصائح لتعديل خطة الفريق وطريقة اللعب ولكنه رفض الإستماع له وأصر على طريقته وأفكاره.

واختتم مرعي تصريحاته بأن نادي الزمالك كان ملتزما مع جميع اللاعبين خصوصًا حمدي النقاز والذي تقاضى جميع مستحقاته وأن الزمالك قدم له الكثير من الشهرة وفاز معه بالعديد من البطولات وأصبح له إسم في عالم المستديرة.
وأضاف أن كهربا تصرف بشكل غير إحترافي في موقفه مع نادي الزمالك الذي صنع إسمه مؤكدًا أن الزمالك لا يقف أبدًا على أي لاعب .
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