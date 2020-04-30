مسلسل سكر زيادة الحلقة 6.. نادية الجندي تبلغ عن نبيلة عبيد الشرطة

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "سكر زيادة"، محاولة كريمة "نبيلة عبيد" للتفكير في مشروع تقوم به مع مديرة أعمالها التي تجسده الفنانة ميار الغيطي، ولكن عندما تعلم كريمة أن عصمت "نادية الجندي" ووالدتها "سميحة ايوب" أنهما يخططان لإقامة مشروع تسرق منهما فكرة تنفيذ مشروع مطعم.









وتتفاجأ عصمت بافتتاح كريمة لمطعم في حديقة الفيلا يحمل اسم "اكل بيتي" وتشعر بالغيرة الشديدة منها لتقوم بابلاغ الشرطة إلا أن يتضح أن كريمة حصلت على جميع الإجراءات من وزارة الصحة لافتتاح المطعم.









وتظهر الإعلامية إنجي علي في المسلسل كـ ضيفة شرف وتستضيف كريمة في برنامجها لكي تروج لمطعمها الجديد.







