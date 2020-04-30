منافس الزمالك.. الرجاء يدرس الدخول في معسكر مغلق بعد انتهاء الحجر الصحي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن مسئولي نادي الرجاء الرياضي المغربي، يدرسون خوض الفريق الأول معسكرًا مغلقًا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بالمغرب، وذلك استعدادًا للمواجهات المرتقبة.





ومن المُقرر أن تنتهي فترة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات المغربية، كإجراء احترازي لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد يوم 20 من شهر مايو المقبل.





وينتظر فريق الرجاء مباريات مهمة، على رأسها مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولقاء الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية، بجانب منافسات الدوري المحلي.





وأكدت التقارير المنشورة عبر موقع"360 سبورت"، أن الطاقم التقني والمعد البدني للرجاء، اتفقا على ضرورة تحضير اللاعبين من خلال معسكر شبه مغلق يمتد على الأقل لمدة أسبوع واحد.



