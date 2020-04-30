منافس الزمالك.. الرجاء يدرس الدخول في معسكر مغلق بعد انتهاء الحجر الصحي

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أن مسئولي نادي الرجاء الرياضي المغربي، يدرسون خوض الفريق الأول معسكرًا مغلقًا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بالمغرب، وذلك استعدادًا للمواجهات المرتقبة.
ومن المُقرر أن تنتهي فترة الحجر الصحي التي فرضتها السلطات المغربية، كإجراء احترازي لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد يوم 20 من شهر مايو المقبل.
وينتظر فريق الرجاء مباريات مهمة، على رأسها مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولقاء الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية، بجانب منافسات الدوري المحلي.
وأكدت التقارير المنشورة عبر موقع"360 سبورت"، أن الطاقم التقني والمعد البدني للرجاء، اتفقا على ضرورة تحضير اللاعبين من خلال معسكر شبه مغلق يمتد على الأقل لمدة أسبوع واحد.
ويأتي ذلك من أجل استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية المعتادة، بعد الحجر الصحي الذي فرض عليهم خلال الشهرين الماضيين، من أجل تحضيرهم لما تبقى من مباريات الموسم الكروي المرتقب.
وأوضح التقرير المنشور اليوم الأربعاء وفق مصادره الخاصة، أن مسؤولي الفريق الأخضر ينتظرون القرار الرياضي الذي سيصدره الاتحاد المغربي لكرة القدم، بتاريخ عودة المسابقات الكروية، بعد نهاية الحجر الصحي في العشرين من مايو المقبل، وحسب هذا القرار سيحدد الفريق الأخضر تاريخ معسكره، الذي لم يُحدد حتى الآن، لكن مصدر الجريدة أكد أنه سيكون داخل المغرب وبضواحي مدينة الدار البيضاء فقط.
وألح المعد البدني للرجاء على ضرورة إخضاع اللاعبين لمعسكر تدريبي لمدة أسبوع على الأقل، في ظل توقف البطولة الوطنية وتدريبات المجموعة، معتبرًا الأمر توقفًا كرويًا وعطلة للاعبين دامت لأكثر من شهر، وهو ما يفرض إعادة تهيئتهم بدنيًا للمنافسات المقبلة.
وشدد التقرير أن مسؤولي الفريق سيتخذون جميع إجراءات السلامة والوقاية في حالة إجراء المعسكر، خاصة أن خطر تفشي فيروس كورونا مازال قائمًا خاصة في أماكن التجمعات الرياضية.