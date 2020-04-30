العثور على مكان إقامة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. تفاصيل

مازال زعيم كوريا الشمالية مختفيًا ومازالت التكهنات حول وضعه الصحي مبهم لكثيرين، فقد التقطت الأقمار الصناعية صورًا للحركة الأخيرة للقوارب الفاخرة بالقرب من مخبأ كيم جونج أون المفضل، مما يزيد الغموض عن مكان تواجده.









لم يُشاهد الزعيم الكوري علانية منذ عشرة أيام، كما أنه غاب عن الاحتفالات في 15 أبريل بمناسبة عيد ميلاد جده الراحل ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









وانتشرت التكهنات منذ ذلك الحين حول صحة جونج أون، ولكن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية مؤخرًا تظهر أنه في منطقة Wonsan ، منتجعه المفضل.









وبحسب ما ورد أظهرت صور الأقمار الصناعية الأخرى الأسبوع الماضي ما يعتقد أن القطار الشخصي للزعيم يقف في محطة مخصصة لاستخدامه في ونسان.









وقال "مايكل مادن" خبير القيادة في كوريا الشمالية في مركز ستيمسون في الولايات المتحدة: "إنه أحد بيوته المفضلة"









وفقًا للخبراء وصور الأقمار الصناعية، فإن منتجع ونسان، هو منتجع يطل على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية ، مليء بفيلات الضيوف ويخدمه شاطئ خاص وملعب لكرة السلة ومحطة قطار خاصة.



