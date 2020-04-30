أحلى وأرخص ..أسهل طريقة لتحضير عجينة القطايف فى المنزل

فى دقائق معدودة وبوصفة بسيطة إليك طريقة تحضير عجينة القطايف في البيت بأسهل طريقة على طريقة الشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين
المقادير لتحضير عجينة القطايف.
2 1/2 كوب دقيق
1/2 كوب سميد
3 أكواب ماء البارد
ملعقة كبيرة خميرة
3 ملعقة كبيرة سكر
طريقة التحضير
في وعاء اخلطي البيكنج باودر مع الخميرة والسكر والسميد والدقيق وابدأي بإضافة الماء بالتدريج مع الاستمرار في الخفق، حتى تحصلي على عجينة لينة القوام.
اتركي العجينة تختمر جانبًا مدة ساعة وسخني مقلاة غير لاصقة على النار متوسطة.
في وسط المقلاة ابدأي بصب العجينة باستعمال مغرفة وعند ظهور الفقاعات على سطح العجينة تكون قد نضجت.
كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ الكمية