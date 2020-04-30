منتخب الصالات يبدأ الاستعداد لبطولة العالم بـ الفيديو كونفرانس

بدأ منتخب مصر للصالات الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم بليتوانيا، وذلك من خلال تدريبات تتم بإشراف المدير الفني للمنتخب هشام صالح، والمدرب العام نادر رشاد، عبر "الفيديو كونفرانس".





وقال نادر رشاد المدرب العام للمنتخب، للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، إن التدريبات التي يشارك فيها 17 لاعبًا تم اختيارهم للمنتخب ستستمر لمدة 3 أيام أسبوعيًا حتى نهاية شهر رمضان .





وأوضح رشاد، أن ذلك يأتي كخطوة أولى استعدادًا للعودة بشكل كامل للتدريبات، عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا".





يُذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات قد حصد فضية كأس أمم إفريقيا في فبراير الماضي، بعد الخسارة على يد المغرب في النهائي، ليضمن التأهل إلى بطولة العالم.