3 نصائح مهمة اتبعها عند تعرضك لحادث

هناك الكثير من الحوادث المرورية حول أنحاء العالم وتختلف أشكال الحوادث وأماكنها وأسبابها ومسبباتها، فنشاهد الكثير من الحوادث المؤلمة والمميتة، سواء على شبكات التواصل الاجتماعي وفي نشرات الأخبار، وأغلب تلك الحوادث تكون بسبب إهمال السائقين وعدم اهتمامهم بقواعد السلامة المرورية.

عندما يتعرض الإنسان إلى حادث مروري، يفقد قدرته على التركيز والتفكير في التصرفات التي يجب عليه القيام بها، لذلك اتبع الخطوات التالية:





1- توقف واخرج من السيارة مهما كان الحادث خطيرًا، ولا تبتعد عن المكان الذي وقع فيه الحادث حتى لو كانت الأضرار بسيطة.





2- تأكد من عدم وجود إصابات تأكد من عدم اصابتك بضرر وتفقد من معك في حالة وجود أشخاص آخرين في السيارة. في حالة وجود إصابات، يجب عدم التحرك مطلقًا من المكان حتى وصول الإسعاف والمساعدة. في حالة شعورك بألم في اليوم التالي للحادث، لا تتردد في الذهاب للمشفى أو رؤية الطبيب، لأنها يمكن أن تحدث تأثيرات وأعراض جانبية أخرى.





3- يجب الاتصال بالشرطة على كل الأحوال، سواء كان هناك أضرار مادية وبشرية أو لم يكن. تحتاج شركة تأمين السيارة إلى تقرير الحوادث للمطالبة بالحصول على التأمين.