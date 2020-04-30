لن أقتل كرة القدم.. رئيس الاتحاد الإيطالي يرفض إنهاء الدوري

أعلن جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه لن يوافق على إيقاف الموسم، لأن ذلك سيكون بمثابة قتل كرة القدم ، كما انه لم يخف رغبته في استئناف موسم 2019/2020، المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا.





وتحدث جرافينا خلال اجتماع بالفيديو، ونشر موقع "فوتبول إيطاليا" تصريحاته، وقال: "طالما أنا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، فلن أوقع على الإطلاق على توقف الموسم ،لأن ذلك سيكون بمثابة موت الكرة الإيطالية".





وأضاف: "أنا أحمي مصالح الجميع، لذا أكرر رفضي التوقيع على إنهاء الموسم، ما لم تكن هناك ظروف موضوعية تتعلق بصحة كل شخص معني، ولكن على أحدهم أن يخبرني بوضوح ويمنعني من المضي قدمًا".









وواصل جرافينا: "مع الحظر الكلي، سيفقد النظام من 700 إلى 800 مليون يورو، إذا كنا سنلعب خلف أبواب مغلقة، فإن الخسائر ستكون 300 مليون يورو، وإذا استأنفنا الموسم مع وجود الجماهير، فستبلغ الخسائر 100-150 مليون يورو، رغم أن اقتراح تواجد الجمهور غير قابل للتطبيق".





وشدد: "لدينا مسؤوليات تعاقدية قوية تجاه الشركاء والمؤسسات الدولية مثل يويفا وفيفا".





وكان وزير الرياضة الإيطالي، قد أشار في تصريحات سابقة إلى إمكانية ايقاف الموسم مثلما حدث في فرنسا، ويمكنك مطالعة تصريحاته من هنا.