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رياضة

بوتشيتينو: أود تدريب توتنهام مرة أخرى قبل وفاتي

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:33 ص
ماوريسيو بوتشيتينو،
ماوريسيو بوتشيتينو،
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محمد رشاد
اعترف المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو، إنه يود العودة إلى صفوف فريق توتنهام الإنجليزي مرة أخرى، خلال مسيرته  مع الساحرة المستديرة.

وسبق أن تولى بوتشيتينو مسؤولية تدريب الديوك، خلال الفترة بين 2014 و2019، قبل أن تتم إقالته في شهر نوفمبر الماضي، بسبب سوء النتائج.

وارتبط بوتشيتينو بعد ذلك بأكثر من نادِ مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وأخيرًا نيوكاسل.

وقال بوتشيتينو في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "قبل أن أموت، أريد تدريب توتنهام ومحاولة الفوز بلقب واحد!".

ولم يتمكن بوتشيتينو من الفوز بأي بطولة مع توتنهام.

وواصل: "ستكون فرصة لرد الجميل للجماهير على كل الحب الذي أظهروه لي ، منذ اليوم الذي غادرت فيه النادي، وأنا أحلم بأن أعود يومًا ما، وأن أنهي العمل الذي لم ننهيه بعد".

واختتم: "في أعماقي أود أن أعود إلى هناك ذات يوم، هذا النادي مميز".
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