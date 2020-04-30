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أخبار العالم

استهانوا بخطورة كورونا.. وفاة عشرات القساوسة الأمريكيين بالفيروس بعد مخالفة التعليمات

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
توفي العشرات من رجال الدين المسيحي في الولايات المتحدة جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بعدما استهانوا بخطورة المرض.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن نحو 30 من القساوسة فارقوا الحياة، بعد أن خالفوا تعليمات حظر التجمعات، كما شجعوا المصلين على الاستمرار في زيارة الكنائس.

وفي وقت سابق، توفي جيرالد جلين راعي الكنيسة الإنجيلية في ولاية فرجينيا، حسبما أعلنت كنيسته رسميا.

وكشف استطلاع أجرته خدمة أخبار الدين في الولايات المتحدة، أن 90 بالمائة من رجال الدين قرروا إغلاق كنائسهم وشجعوا المتدينين على الصلاة من منازلهم.

ولهؤلاء المصلين الملتزمين بالتوصيات الصحية الخاصة بكورونا، يتم بث خدمات العبادة مباشرة على شاشة التلفزيون، حتى يتمكنوا من الاستمرار في تلقي تعاليم الكنيسة.

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