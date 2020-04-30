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مرأة

على الفور.. حيل تخلصك من أعراض الصداع في رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:30 ص
صداع
صداع
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لمياء الياسين
هل أنت ممن يعانون من الصداع بشكل متكرر ويزداد الأمر سوءًا فى رمضان مع الصيام إليك أطعمة سحرية تساعد فى تخفيف أعراض الصداع المزعجة ادخليها إلى نظامك الغذائى فى رمضان يقدمها موقع برايت سايد.

1 - الموز:

يلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس لغناه بالمغنسيوم.

2 - الزبادي ونقص الكالسيوم :

الزبادي مفيد لصحة الأمعاء ولكن في الحقيقة يعتبر علاجا جيدا للصداع أيضا، حيث يمكن أن يكون الصداع بسبب نقص الكالسيوم بالجسم، وبالتالي فإن تناول كوب زبادي يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم سوف يساهم في تخفيف الصداع.

3 - الشيكولاتة الداكنة:

تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر العضلي.

4 - الأفوكادو:

مفيد جدًا لعلاج عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابًا فى الجسم ويؤدي إلى حدوث صداع.

5 - الخضراوات الورقية:

تحتوي الخضروات الورقية على نسبة ممتاز من المغنيسيوم، والذى يسبب نقصه حدوث الصداع، ومن أبرز الخضراوات الورقية التي يمكن تناولها "الملفوف - السلق -  البقدونس - السبانخ".
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