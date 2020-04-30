لمحبي الجريمة والرعب.. شبكة تلفزيونية تطلب مُشاهد بوظيفة براتب 16000 جنيه

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ويتألف ما أطلقوا عليه "مهرجان الخوف" من 16 فيلم بما في ذلك ضحايا مانسون المفقودين، والتعذيب حتى الموت، وقتل المربية ، وآخر اعترافات من أكلة لحوم البشر وتجارة الأعضاء في السوق السوداء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









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