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منوعات

لمحبي الجريمة والرعب.. شبكة تلفزيونية تطلب مُشاهد بوظيفة براتب 16000 جنيه

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
إذا كنتَ من محبي الجريمة والرعب خاصة المتعلقة بالقصص الواقعية لأشهر القتلة في العالم ومعرفة تفاصيل الجرائم، فقد يكون MagellanTV هو الوظيفة المثالية بالنسبة إليك.


تريد "MagellanTV " وهي خدمة البث الوثائقي، إخضاع مرشح واحد للاختبار يشترط أن يكون عمره أكثر من 18 عامًا، عن طريق مشاهدة  أفلام وثائقية عن الجرائم وقصص الرعب على مدار 24 ساعة، لمعرفة تأثيرها على هذا المتطوع. 


ويتألف ما أطلقوا عليه "مهرجان الخوف"  من 16 فيلم بما في ذلك ضحايا مانسون المفقودين، والتعذيب حتى الموت، وقتل المربية ، وآخر اعترافات من أكلة لحوم البشر وتجارة الأعضاء في السوق السوداء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 


إذا تمكنت من إكمال المهمة ، فسوف تحصل على 800 جنيه إسترليني أي ما يعادل 1000 دولار، واشتراك مجاني لمدة عام في MagellanTV، وعضويات لمدة ثلاثة أشهر لثلاثة من أصدقائك أو عائلتك.

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