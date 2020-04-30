حمادة صدقي: سموحة أجبر على مواجهة الزمالك في نهائي كأس 2014.. فيديو

تحدث حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في موسم 2014، والذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد.





وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "لو كان سموحة لديه قوة جماهيرية وإعلامية لتغيرت الأحوال، لم نستطع الحصول على حقوقنا، وأُجبرنا على اللعب".





وأضاف: "لم يمكنني إصدار قرار الانسحاب، لأن الأمر يعود لمجلس الإدارة، ورفضت اللعب بسبب حالة لاعبي سموحة، بعد تحطيم الحافلة، وتعرض هشام فتح الله للإصابة، ولكنها كانت آخر مباراة في الموسم، وإلغاؤها كان سيُربك المسابقة".





وواصل: "فرج عامر وأكثر من مسئول تحدث معي للعدول عن قراري، ووافقت وخضنا المباراة، وكان مقررًا إقامتها في أسوان ونُقلت للقاهرة بدون أن أعرف السبب، وكانت بدون جماهير، ثم فوجئنا بحضور الجمهور في الملعب".





واختتم: "كل التكهنات كانت في صالح نادي سموحة، وكنا نؤدي في الدوري بشكل جيد، ووصلنا للنهائي وخسرنا بهدف في الدقيقة 89، وطرد طارق حامد أثر بشكل كبير عندما كان في صفوف سموحة".