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رياضة

يوفنتوس يفرض حجرا صحيا على كريستيانو رونالدو بعد عودته إلى إيطاليا

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:54 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد رشاد
من المقرر أن يخضع نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، لحجر صحي، لمدة أسبوعين آخرين عندما يعود إلى إيطاليا.

كما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس استدعى لاعبيه الأجانب الذين غادروا إيطاليا أثناء الحظر.

وكان رونالدو غادر إلى البرتغال، وسيُطلب منه البقاء في عزلة لمدة 14 يومًا أخرى، بمجرد عودته إلى إيطاليا.

بالإضافة إلى رونالدو، من المتوقع عودة دوجلاس كوستا وأليكس ساندرو، من البرازيل إلى إيطاليا.

وكانت إيطاليا في حالة حظر منذ 10 مارس، بسبب تفشي وباء كورونا، ولا يوجد موعدا محددا لاستئناف الدوري الإيطالي حتى الآن.

وكانت هناك اقتراحات بأن أندية الدوري الإيطالي، يمكن أن تعود إلى التدريب في 18 مايو المقبل، ولكن هذا قد لا يشمل اللاعبين الذين عادوا من الخارج.

جدير بالذكر أن نجم يوفنتوس، باولو ديبالا، أجرى فحوصات جديدة بشأن فيروس كورونا، وأثبتت أنه لم يتعاف بعد، وفقًا لتقارير إسبانية.
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